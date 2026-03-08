Dictan prisión preventiva a “El Lexus”

Antonio Guadalupe Pérez Domínguez, “Lexus”, presunto líder de “Los Ciclones” del Cártel del Golfo y ocho de sus cómplices detenidos por el Ejército en Tamaulipas fueron vinculados a proceso por un juez de control, quien les ratificó la prisión preventiva oficiosa por delitos de portación y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba para procesar a los imputados detenidos hace unos días por el Ejército y la Guardia Nacional, en un operativo efectuado en el Ejido Sandoval, municipio de Matamoros, donde se les aseguraron armas de fuego, granadas, lanzacohetes, cartuchos, cargadores, equipo táctico, droga y vehículos.

La Fiscalía General de la República informó que el juez de la causa dictó vinculación a proceso a “El Lexus” por los delitos de portación de armas de fuego y de granada de mano.