Dictan prisión preventiva a El Tanque

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa a Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, identificado como operador de confianza del extinto capo Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, detenido en días pasados en el municipio de Zapopan, Jalisco, por fuerzas federales.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) le formulara imputación por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en audiencia inicial.

Durante la diligencia, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para resolver la situación jurídica de “El Tanque”, por lo que será el próximo 13 de octubre cuando se determine si es vinculado a proceso por dichos delitos.

Mientras tanto, Iván Cazarín permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde también se encuentra Audias Flores Silva, “El Jardinero”, quien también fuera uno de los operadores de confianza de “El Mencho”.

Operador del CJNG en cuatro estados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, identificaron a “El Tanque” como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla.

Según las investigaciones del Gabinete de Seguridad, Cazarín Molina coordinaba el lavado de dinero, robo de hidrocarburo, trasiego de drogas y armas, además de cooptación de autoridades, robo de autos y mercancía. También está relacionado con los delitos de homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad y lavado de dinero.