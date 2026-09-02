Dictan prisión preventiva a transfeminicida

Un juez de Control dictó la medida de prisión preventiva oficiosa a Arturo “N”, presunto asesino de Paola Buenrostro, por el delito de homicidio calificado, por lo que seguirá privado de la libertad en el Reclusorio Oriente.

En la audiencia la defensa del imputado solicitó la ampliación de plazo constitucional para que le sea definida su situación jurídica, por lo que será el próximo viernes cuando se defina si es vinculado a proceso.

Arturo fue capturado el lunes en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, por elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) acusado del transfeminicidio de Buenrostro, registrado el 30 de septiembre de 2016.