Dictan prisión preventiva al Comandante Cromo

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a Iván Sánchez Santiago, alias “Comandante Cromo”, por lo que fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Tras ser detenido en la ciudad de Guadalajara por elementos de la Marina Armada y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República (FGR) le formuló imputación ante un juez por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y solicitó vincularlo a proceso.

Sin embargo, será hasta los próximos días cuando se determine si es o no procesado por los mencionados delitos, debido a que su defensa solicitó en audiencia inicial la ampliación del plazo constitucional para resolver la situación jurídica del presunto líder de la organización criminal “Los Cromos”, que opera para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Iván Sánchez Santiago, “Comandante Cromo”, fue capturado en Guadalajara, Jalisco, con base en el trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval (UIN) de la Secretaría de Marina (SEMAR) de México y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), informó el sábado la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.