Dictan sentencias a dos miembros de La Barredora

Un juez federal dictó sentencia de prisión contra Ismael López García y Ángel David Mota Robles, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-Operativo La Barredora, detenidos en enero de 2024 en el estado de Puebla.

En procedimiento abreviado, el juzgador impuso pena de 27 años nueve meses a López García y 24 años nueve meses de prisión a Mota Robles por los delitos de acopio y portación de armas de fuego, posesión de cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, ataques a las vías generales de comunicación y contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana y metanfetamina.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el año pasado recibió de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, una carpeta de investigación que fue iniciada en atención a una denuncia ciudadana, en la que les informaron que, en un inmueble ubicado en la calle Guerrero, en la colonia Sanctórum, en Cuautlancingo, en dicha entidad, había personas armadas.

En dicho domicilio, señaló, se aseguraron ocho armas largas, 53 cargadores, mil 212 cartuchos, ocho chalecos tácticos, un chaleco verde, ocho bolsas con 86 gramos 184 miligramos de marihuana, un inhibidor de señal con 12 antenas y tres gorras con siglas alusivas al CJNG-Operativo La Barredora, entre otros objetos del delito.