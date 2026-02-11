Diego Rivera comparece otra vez ante juez

El exalcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, alias “El Presidente” y dos integrantes de su gabinete, comparecen de nueva cuenta ante el juez de control Mario Elizondo Martínez, en continuación de la audiencia de imputación.

En la diligencia, el juez decidirá si vincula a proceso a Rivera Navarro, expresidente; Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; y Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro Municipal de Tequila, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), los acusó el viernes pasado del secuestro del precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, Guillermo Cordero García y su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, en marzo de 2021.