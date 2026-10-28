Difunden video creado con IA para criticar protestas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a pronunciarse sobre las manifestaciones sociales en Francia, esta vez mediante la difusión de un video realizado con Inteligencia Artificial (IA) que contrasta imágenes idealizadas del pasado del país europeo con escenas de los recientes disturbios.

“Francia antes y ahora”, escribió el mandatario al compartir la grabación, de aproximadamente un minuto y medio de duración.

El video alterna imágenes en blanco y negro que evocan una época de esplendor francés, con personas sentadas en cafés y paseando por los tradicionales bulevares, con fotografías de los enfrentamientos registrados durante las últimas semanas.

La publicación busca establecer un contraste entre una representación nostálgica de Francia y las actuales tensiones sociales reflejadas en las protestas.

“Make America Great Again” (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande), añadió Trump, utilizando su conocido lema político.

La difusión del material se suma a los comentarios del presidente estadounidense sobre las manifestaciones en Francia y vuelve a poner de relieve el uso de contenidos generados mediante IA en la comunicación política.