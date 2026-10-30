Dinamarca ratifica acuerdo entre México y UE

La Unión Europea en México reportó como “excelentes noticias” que Dinamarca se convirtió este jueves en el primer país de la región en ratificar el Acuerdo Global Modernizado con nuestro país.

“Un paso más en el proceso de ratificación de este importante acuerdo”, dijo la Unión Europea en México.

El canciller Roberto Velasco celebró que Dinamarca sea el primer Estado miembro de la Unión Europea en concluir la ratificación a nivel nacional del Acuerdo Global Modernizado.

Relación

“La ratificación de este instrumento jurídico fortalece la relación de México con Europa en sus vertientes de diálogo político, relaciones económico-comerciales y cooperación”, escribió en secretario de Relaciones Exteriores en sus redes.

En mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum junto con sus homólogos de la Unión Europea, António Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, firmaron el Acuerdo Modernizado de Asociación Económica, Coordinación Política y Cooperación México-Unión Europea (Acuerdo Global Modernizado).

En el ámbito económico, dijo el Gobierno de México, la firma de Acuerdo Global Modernizado “marca un punto de inflexión al posibilitar oportunidades emergentes de comercio e inversión, gracias a la adopción de un marco normativo de vanguardia”.