Al presentar reservas al dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2024, la diputada Andrea Chávez (Morena) “regaló” a la oposición hablar de “montajes” y de anomalías en el gobierno estatal de la panista Maru Campos, además que señaló a legisladoras de oposición de obstruir su carrera política.

En tribuna, la legisladora de Chihuahua aseguró que aviones traficaban cocaína en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el gobierno de Felipe Calderón, con Genaro García Luna como secretario de Seguridad.

Rodeada de integrantes de su bancada y del Partido del Trabajo, Chávez recordó los accidentes aéreos en los que fallecieron quienes fueran secretarios de Gobernación con Felipe Calderón: Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora; “¿o a poco ya se les olvidó eso, panistas?”, añadió.

“Abran los ojos y griten más fuerte porque mientras gritan, ustedes no gobiernan; porque mientras gritan, ustedes no pueden robar, pero aprovechen, aprovechen bien porque les quedan muy poquitos meses. Déjenme les doy una noticia: con Xóchitl Gálvez como candidata a la Presidencia de la República, todas y todos ustedes juntos no van a alcanzar ni media curul, así de fácil”, comentó.