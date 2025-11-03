Diputada denuncia a Pemex por daños

La diputada federal, Laura Ballesteros Mancilla, denunció a Petróleos Mexicanos (Pemex) por daño ambiental y a la salud, a consecuencia del derrame de hidrocarburos en ríos Pantepec y Tuxpan, de Veracruz.

“Esto es gravísimo, tiene implicaciones medioambientales delicadas por la contaminación del suelo y del acuífero”, advirtió la legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), quien presentó la denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

La ruptura del oleoducto de Petróleos Mexicanos de 30 pulgadas localizado en Poza Rica-Madero, en el municipio de Álamo (Veracruz), generó un derrame de hidrocarburo que contaminó los ríos Pantepec y Tuxpan, y afectó los canales de agua potable que llegan a las comunidades de Rancho Nuevo, Kilómetro 13, Belem, Montes de Oca, en el municipio de Álamo, y Ojite y El Higueral, en Tuxpan.

Daños

La denuncia es contra Pemex por ser la instancia responsable del manejo de las sustancias, en este caso altamente dañinas para el consumo humano, como es el petróleo, la gasolina y los distintos materiales que manejan, detalló Ballesteros.

“La ASEA está obligada, primero, junto con la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) a determinar el nivel de los daños, a cuánto ascienden, en qué poblaciones específicas y de qué tamaño es el daño ambiental, no solamente comunitario, que se está generando; y, número 2, va a tener que poner sanciones porque es increíble que estemos siempre buscando que haya repercusiones para quienes estén dañando al medio ambiente y cuando se trata del gobierno, siempre se salen impunes”, señaló.

Recordó que no es la primera vez que Pemex ocasiona afectaciones contra la población por el descuido y la falta de mantenimiento a sus instalaciones. “Ya lo vivimos en la Ciudad de México hace unos años con el agua contaminada por gasolina en la alcaldía de Benito Juárez, y donde Petróleos Mexicanos se lavó las manos”, acusó.

“Interpongo la presente denuncia por daños medioambientales y a la salud generados por la contaminación ocasionada por el derrame de hidrocarburos ocurrido entre los días 16 y 17 de octubre de 2025, en el estado de Veracruz, derivado de la ruptura del oleoducto Poza Rica-Madero, propiedad y bajo la operación de Petróleos Mexicanos (Pemex)”, expuso le legisladora Ballesteros.

Recalcó que es importante que la ASEA actúe y que Pemex se haga responsable del daño ambiental que está provocando.

Detalló que el derrame de hidrocarburo ha generado graves afectaciones al medio ambiente, al derecho al agua, a la salud pública, a la seguridad de las comunidades ribereñas y a los bienes de subsistencia de la población local.

Advirtió que Pemex y diversas autoridades han incurrido en omisiones de cuidado, mantenimiento e información que agravan el impacto de la contingencia y vulneran derechos humanos fundamentales y que ameritan sanciones, reparación y medidas de no repetición.