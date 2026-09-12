Diputada exige fiscalizar al gobierno de Rocha Moya

En su comparecencia ante miembros del Poder Legislativo, se le pidió a la titular de la Auditora Superior del Estado (ASE), Emma Guadalupe Félix Rivera, que realice una revisión específica a las cuentas públicas del estado, donde se observa un sobreejercicio de dos mil 159 millones de pesos y una disminución de cuatro mil 605 millones al patrimonio.

La diputada Paola Garate Valenzuela, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, observó que en forma reciente la administración estatal volvió a contratar un nuevo crédito a corto plazo de mil 200 millones de pesos, sin que se conozca que destino se le va a dar.

En su intervención, en la comparecencia de Félix Rivera, se le exigió que abra una auditoría a fondo para esclarecer el sobreejercicio que se tuvo en el 2025, de dos mil 159 millones de pesos, y la disminución que se tuvo de cuatro mil 605 millones de pesos en el patrimonio estatal.

Garate Valenzuela le recordó que durante el ejercicio fiscal del 2025, ingresaron al estado 8 mil 697 millones de pesos adicionales a lo presupuestado; sin embargo, el año cerró con una disminución de cuatro mil 605 millones de pesos del patrimonio estatal.