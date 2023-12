Diputada local clama por la liberación pronta de su hijo

Horas antes de que López Baena fuera liberado, su madre clamó por la devolución pronta de su hijo. Cortesía

El viernes se reportó que Juan Carlos López Baena, hijo de la diputada local Margarita López Pérez, fue privado de su libertad en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Sin que se conozcan los detalles, la víctima, de 33 años de edad, fue dejada en libertad, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía de Michoacán.

Horas antes de que López Baena fuera liberado, su madre se pronunció en redes sociales clamando por la devolución pronta de su hijo.

“Devuélvanme a mi niño. Mi niño no le hacía daño a nadie. Si a mí me quieren, yo voy y me intercambio por mi niño”, fueron las palabras con las que la diputada se dirigió a los secuestradores para que pronto terminaran con la privación ilegal del joven.

Incluso, López Pérez se arrodilló llorando ante las cámaras, preguntando a dónde tenía que ir para recuperar a su hijo y pidiendo por favor su pronta liberación.

“¿Qué quieren por mi niño? Díganme. Mi vida se las doy ahorita, pero por lo que más quieran no le hagan daño”, fueron otras de las estremecedoras palabras que la diputada dirigió a los delincuentes, apelando, entre gritos y lágrimas, a su sensibilidad, afirmando que “ellos también tienen una mamá” y que “la vida da muchas vueltas”.

Durante la mañana del 8 de diciembre, antes de enterarse de la privación ilegal de su hijo, la legisladora, quien también es activista y defensora de los derechos humanos, escribió en sus redes sociales:

“Seguimos pisando callos y recibiendo amenazas por la recuperación de los cuerpos de nuestros desaparecidos…”, escribió en sus redes sociales.