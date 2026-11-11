Diputada pide llevar perros para detectar marihuana

Durante la presentación de reservas al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Margarita García, pidió que al pleno llevaran perros para buscar marihuana o identificar a diputados de la oposición “drogados”.

“Hoy pido que traigan perros también para que vean quiénes vienen drogados, porque el léxico que ocupan no es de una persona normal, y entiendo que vienen drogados o que tienen marihuana en sus oficinas, y cuando no están aquí se van a fumar eso, por eso es tanto odio, rencor hacia nuestro México, hacia nuestra presidenta de la República, y por eso gritan desde sus curules, porque nunca se educaron”, dijo.

Cabe decir que el pasado 20 de octubre, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, confrontó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Maynez; le reclamó por el problema de agua contaminada en Jalisco, entidad que gobierna el emecista Pablo Lemus.

Derivado de la trifulca, se endurecieron los controles de seguridad, los cuales incluyeron la prohibición a los legisladores de portar armas de fuego, situación que recordó la legisladora Margarita García.