Diputado del PT desata polémica en Tabasco

El coordinador parlamentario del PT en Tabasco, Martín Palacios Calderón, se encuentra en el ojo del huracán debido a su manera de expresarse en la que comparó a las mujeres con un caballo.

Durante un encuentro con la Asociación de Charros de Tabasco en la biblioteca del Congreso del Estado, el también comisionado nacional del Partido del Trabajo en la entidad expresó que “los caballos son como una mujer más”.

El comparativo ha generado polémica en redes sociales, los usuarios acusan que es una falta de respeto hacia las mujeres.

“Yo les digo que el caballo es como una mujer más, que hay que estar atentos que coman bien y hay que estar atentos a que no les falle el tema de salud porque si no lo cuidan el caballo, pues no va a durarles, y para nosotros pues de manera muy personal el caballo es una representación, eh, muy bonita”, refirió el parlamentario.

Palacios Calderón no se ha pronunciado sobre la situación por sus dichos, las críticas y solicitudes de disculpas no se han hecho esperar.