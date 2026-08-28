Diputado Kalionchiz abandona el PAN

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), la quinta fuerza política en San Lázaro, ha sumado a sus filas un diputado federal emanado de Acción Nacional, Teodoros Kalionchiz de la Fuente, quien hace dos días anunció su salida de la bancada blanquiazul para dar un “paso firme y decisivo en la búsqueda de mejores maneras de participar en la vida pública”.

En una misiva dirigida a Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, el legislador Kalionchiz dio a conocer su separación del principal partido opositor en el país, tras una “estricta reflexión personal que obedece a la necesidad de continuar con el deber irrenunciable hacia Coahuila”.

“Alito” le abre las puertas

La noticia fue bien recibida en el priismo, presidido por “Alito” Moreno Cárdenas, quien abrió las puertas de su movimiento a Teodoros Kalionchiz en la plenaria del PRI, acompañado de sus coordinadores legislativos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República: Rubén Moreira Valdez y Manuel Añorve Baños, respectivamente.

“Un hombre que conoce Coahuila y que ha servido a su tierra desde distintas responsabilidades. Hoy se suma a nuestro partido poniendo por delante a México, con la decisión de seguir trabajando por su gente y en favor de la patria”, expresó Moreno Cárdenas en sus redes sociales sobre la incorporación del expanista.

Según el dirigente priista, el legislador es un “coahuilense comprometido” cercano a los retos que enfrentan las familias. Además, aseveró que desde el Congreso de la Unión se necesita firmeza, capacidad y resultados.

“En el PRI seguimos sumando mujeres y hombres con carácter y convicciones para defender a México. Vamos a cuidar nuestras instituciones, enfrentar los abusos del poder y dar la batalla por las causas de los mexicanos. Cuentas con todo nuestro respaldo para trabajar por Coahuila y por la defensa de nuestro país. ¡Bienvenido al PRI!”, añadió.