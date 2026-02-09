Diputado se ampara ante posible detención

El diputado local de Morena en Campeche, José Antonio Jiménez Gutiérrez, promovió un juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para conocer y suspender alguna orden de aprehensión en su contra.

Esto luego, el 1 de febrero, se reportó un intento de detener al legislador quien se desempeñaba como líder del Congreso de la entidad, pero el fiscal estatal Jackson Villacís refirió que no había carpetas de investigación en su contra.

La solicitud de amparo fue ingresada el 4 de febrero ante el Juzgado Segundo de Distrito en Campeche y quedó registrado con el expediente 96/2026.

Abunda que se debe señalar con precisión cuáles son las autoridades ordenadoras de los actos que reclama, toda vez que en el escrito inicial de demanda se limitó a externar que se tratan de todos los jueces de primera instancia del ramo penal de los Distritos del Estado, en los diversos domicilios conocidos de los municipios, esto, a fin de individualizar a las autoridades a las que les atribuye los actos de molestia.