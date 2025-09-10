Diputados aprueban ley contra extorsión

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, por 474 votos a favor, reformar el artículo 73 de la Constitución, para establecer que el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir una ley general contra la extorsión. Y fue remitida al Senado de la República.

Así, la Cámara de Diputados y el Senado deberán expedir la ley general en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

Durante la discusión, la diputada emecista, Laura Hernández García, señaló que para elaborar una ley general contra la extorsión, los legisladores deben consultar a las víctimas, académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El diputado panista, Héctor Saúl Téllez, expuso que entre 2019 y 2024, el promedio anual de carpetas por extorsión subió a 9 mil 407, “muy por encima de los sexenios pasados”; el ritmo de crecimiento se disparó a 46.1 por ciento.

El diputado priista, Alejandro Domínguez, planteó que dicha ley general debe incluir recursos presupuestales específicos y etiquetados, “porque sin dinero, sin personal y sin capacitación cualquier ley queda reducida letra muerta”.

En tribuna, la diputada petista, Lilia Aguilar, refirió que el 96 % de los delitos de extorsión no son denunciados o son cifra negra.

“Quiere decir que lo que conocemos hoy día, que son 57 extorsiones por día, son solamente el 4 % de las extorsiones que suceden en nuestro país, que van desde el cobro de piso, que se está volviendo un impuesto del crimen, hasta las extorsiones de cosas tan sencillas como que te hablan y te dicen que te ganaste la lotería”, expresó.