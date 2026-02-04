Diputados de Morena rompen con Sansores

Una clara ruptura entre los 16 diputados de Morena en el Congreso local quedó de manifiesto, ya que 10 de ellos dejaron ver su desacuerdo con decisiones de la gobernadora morenista, Layda Elena Sansores San Román.

Y ante una eventual persecución o venganza política, reinstalaron legalmente el fuero para los legisladores, mismo que se había abrogado hace 10 años.

El conflicto de los diputados guinda data del mes de noviembre del 2025 cuando la mayoría del Poder Legislativo campechano negó aprobar un crédito de mil millones de pesos que pedía la misma mandataria estatal.

Asimismo, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder legislativo Antonio Jiménez Gutiérrez, aseguró que “la dignidad no se negocia” y aseguró que la mayoría de los legisladores están dispuestos apoyar lo que “A Campeche le convenga”.

En tanto, el presidente de Morena en Campeche, Eric Reyes, catalogó de “traidor” al movimiento de la 4T a Antonio Jiménez al enfrentarse a la gobernadora Sansores quien es “la líder del movimiento en Campeche y líder a nivel nacional”.

De igual forma, Jiménez se asegura fue cuestionado desde el palacio de gobierno por permitir que la mesa directiva de este mes, quedara en manos de un diputado de Movimiento Ciudadano.

En tanto, la gobernadora Sansores no ha comentado nada sobre este tema y la división entre legisladores de su partido, Morena.

Monreal exhorta a Layda

Por lo anterior, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, emitió un exhorto a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, para respetar la división de poderes, y evitar confrontaciones con diputadas y diputados locales.

“Exhorto a que se respete a los poderes, y que el legislativo pueda seguir reuniéndose y realizar sus actividades sin presión alguna”, señala el exhorto que Monreal formalizará ante la Mesa Directiva de la cámara baja, en los próximos días.

Monreal Ávila dijo que ese tipo de confrontaciones no solo dañan la unidad del partido, sino también la imagen de Morena a nivel nacional.

Por lo anterior, el también presidente de la Jucopo llamó a dejar a un lado las diferencias políticas en Campeche, e insistió en que Sansores debe de respetar al poder legislativo.

“Considero que es momento dejar a un lado las diferencias políticas, elevar la altura de miras, respetarnos entre nosotros, pero también respetar la autonomía de los poderes constitucionales. Es momento de privilegiar la política y abandonar la confrontación, porque sólo con el diálogo y el entendimiento entre nosotros lograremos que la gente siga confiando en nuestro movimiento”, concluyó.

Reinstalación del fuero

Siete presidentes municipales de Campeche, rechazaron el martes la reinstalación del fuero por parte de los legisladores locales de ese estado que fue aprobado la noche de este lunes, luego de que diez de los 16 diputados de Morena que acusaron persecución por parte del gobierno de Layda Sansores San Román se sumaron al dictamen.

“El fuero no debe ser un privilegio ni un blindaje político. Su reinstalación debilita la igualdad ante la ley, la transparencia y la rendición de cuentas, y alimenta la percepción de impunidad”, señalaron en un desplegado.