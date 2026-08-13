Diputados protagonizan pleito en la Permanente

Los diputados federales Arturo Ávila (Morena) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) protagonizaron un pleito el miércoles en la Comisión Permanente. Entre jaloneos, insultos y empujones, los legisladores intercambiaron acusaciones de narcotráfico y censura.

“Eres el vocero del narco” y “representas al crimen organizado” fueron algunos de los señalamientos que el diputado priista lanzó en contra del vocero morenista, quien en respuesta se refirió al priista como “el porro de Alito”, en alusión a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Revolucionario Institucional.

Más tarde, luego del encontronazo que tuvieron Arturo Ávila diputado de Morena, y Carlos Gutiérrez del PRI, en la Comisión Permanente en el Senado, la dirigente nacional del partido Ariadna Montiel condenó el hecho y respaldó a su compañero de bancada.

A través de redes sociales, acusó que el priista atacó a Ávila tras las acusaciones contra el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.

“Cada vez que el pueblo les niega la razón, recurren a la violencia. Cada vez que las instituciones dejan de obedecerles, recurren a las amenazas”, escribió.

Aseguró que desde Morena seguirá denunciando que su dirigente es “un corrupto y traidor a la patria que pide la intervención extranjera”.

En su mensaje afirmó que “la violencia no borrará los expedientes” y que el PRI no sabe vivir en democracia, pero que México ya no les tiene miedo. “Por eso están en el basurero de la historia, de donde nunca saldrán”.