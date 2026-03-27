Diputados reciben proyecto de decreto

El pleno de la Cámara de Diputados recibió la madrugada de este jueves la reforma denominada Plan B electoral, aprobada en la Cámara de Senadores.

“Honorable asamblea, me permito informar que se acaba de recibir del Senado de la República proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato. Esta presidencia precisa que los artículos constitucionales modificados son el 115, el 116, y adiciona un párrafo al artículo 134”, leyó la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán.

Tras la lectura, la diputada Nohemí Luna del Partido Acción Nacional (PAN) denunció errores, toda vez que la leyenda de la minuta se advierte que como parte del proyecto se busca “fortalecer la revocación de mandato”, sin embargo, dicha adición fue rechazada en la Cámara Alta.

Tras su recepción, la minuta fue turnada a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de reforma político-electoral para su dictamen.