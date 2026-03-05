Diputados reciben reforma electoral de Sheinbaum

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió de manera formal la iniciativa presidencial en materia de reforma electoral.

En un acto público, informó que el proyecto plantea reformar 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“En este momento estamos recibiendo la iniciativa de la presidenta de la República a propósito de la reforma electoral. Contiene una iniciativa para reformar 11 artículos de la constitución. Como ustedes saben esta iniciativa es una iniciativa trascendente que ha ocupado ya por tres meses este espacio deliberativo en público, y hoy (miércoles) con este documento inicia el proceso legislativo de manera formal”, expresó.

Tras la llegada de la reforma electoral a la Cámara de Diputados, el documento será escaneado y publicado en la Gaceta Parlamentaria, y será turnada de inmediato a las comisiones de Reforma Política-Electoral, y de Puntos Constitucionales, en la sesión ordinaria que se lleva a cabo en este momento.

“En este momento estamos en sesión, vamos a dar cuenta a las y los diputados que esta iniciativa se ha recibido, por parte de la Presidencia de la República para que iniciemos todo el proceso legislativo”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva.

Más allá de cuestiones como que la representación proporcional sea elegida directamente por el voto popular o que disminuya el tiempo de spots electorales en radio y televisión, estos son algunos puntos importantes que la reforma electoral contempla.

Prohibición del dinero del crimen organizado en las elecciones

Sobre la fiscalización de los recursos que reciben los partidos políticos, la minuta estipula que queda prohibido a precandidaturas, candidaturas y candidaturas independientes financiarse u operar con recursos, bienes o servicios “provenientes de actividades ilícitas”.

En este punto, por tanto, se contempla evitar el dinero que pueda provenir del crimen organizado para financiar a determinados actores políticos en las jornadas electorales.

La iniciativa también establece que toda aportación privada deberá realizarse por personas físicas mexicanas, atendiendo a las nomas de debida diligencia e identificación; además, no podrán hacerse aportaciones en efectivo.

Funcionarios podrán promover participación ciudadana

La iniciativa señala que las personas representantes de los Poderes, de los tres órdenes de gobierno, podrán promover la participación ciudadana en los mecanismos de democracia directa, “siempre que no influyan en sus resultados”.

Lo anterior, de acuerdo con la reforma electoral que fue recibida, tendrá que realizarse bajo principios de “imparcialidad y neutralidad”.

Regulación de IA en las jornadas electorales

El proyecto de Sheinbaum señala que todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor, para facilitar su identificación.

En este punto, se menciona que las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre “contenido no etiquetado”.

Mayor fiscalización de los gastos de partidos políticos

De acuerdo con la iniciativa, todos los ingresos, egresos y demás operaciones financieras de los partidos políticos, nacionales y locales, así como de precandidatos y candidatos, deberán ser reportados cotidianamente, con fines de fiscalización.

Los reportes y avisos de las operaciones de los aspirantes a cargos públicos solo comprenderán los periodos de precampaña y campaña.

La información recabada tendrá un “carácter confidencial” y será reservada solo para su uso en los procedimientos legales de fiscalización, sin que su alcance abarque los registros de candidaturas.

Adiós a la “lista de pluris”

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma electoral es que le dice adiós a la “lista de pluris” que definen los dirigentes políticos.

Ahora, la asignación de las 200 diputaciones será alternada con base en las personas que, no habiendo obtenido el triunfo electoral, hayan obtenido los mejores porcentajes de votación distrital emitida de su partido, alternada con el sistema de mayor porcentaje de votación individual correspondiente.

Otros puntos que la reforma electoral contempla

-Los partidos políticos y autoridades electorales tendrán que garantizar “acciones afirmativas” a favor de personas de pueblos indígenas y afromexicanos.

-Las autoridades de seguridad e inteligencia financiera establecerán mecanismos de coordinación institucional con el INE para proporcionar información relativa al registro de candidaturas, para “salvaguardar la integridad del proceso electoral”.

-Se reconoce el derecho ciudadano a participar en consultas populares, referéndums, plebiscitos y “cualquier otro mecanismo de democracia directa”.

-Los resultados en mecanismos de democracia directa serán vinculantes para el ayuntamiento siempre que la participación total corresponda, al menos, al 40% de la ciudadanía inscrita en dicha lista nominal.

-El órgano público electoral tiene a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos de democracia directa.

Oposición reitera voto contra la reforma electoral

Por lo anterior, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Elías Lixa, acusó que la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no combate la intromisión del crimen organizado en las elecciones, por lo que su bancada votará en contra.