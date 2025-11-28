Diputados se embolsan 300 mil pesos

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Leticia Mosso Hernández, lo soltó sin pudor: desde hace siete años que lleva en el Congreso de Guerrero cobra 300 mil pesos mensuales.

Era un secreto a voces que Mosso Hernández dejó al descubierto.

En la comparecencia de la secretaria de Salud de Guerrero, Alondra García Carbajal, la diputada petista quiso defender a la funcionaria estatal ante los cuestionamientos de la oposición por la falta de medicamentos en los hospitales. Dijo que todos deberían contribuir para que el sistema de salud mejore.

La diputada presumió dos facturas, una por 100 mil pesos y otra por 169 mil pesos, con lo que, según dijo, está “coadyuvando” con el sector salud. Esas contribuciones, afirmó, salen de los 300 mil pesos que recibe mes con mes en el Congreso.

Leticia Mosso ha sido legisladora en las tres últimas legislaturas; en las tres ocasiones ha llegado por la vía plurinominal, luego de que su esposo, el dirigente estatal del PT, Victoriano Wences, la colocó en el número uno de la lista de candidatos pluris.

En el caso de Mosso Hernández la revelación no es menos, estamos hablando que en estos siete años como legisladora ha recibido del Congreso guerrerense 25 millones 200 mil pesos; por año son 3 millones 600 mil pesos.

Esta revelación no solo exhibe a Leticia Mosso, sino a todos los diputados y diputadas del Congreso. De acuerdo con el testimonio de un morenista que fue diputado en la pasada legislatura, todos los legisladores, sin importar su partido político, reciben los 300 mil pesos por el concepto de gestión social, además de su salario.