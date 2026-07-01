Diputados se reúnen con legisladores japoneses

Una delegación de diputados mexicanos visitó las Cámaras de Representantes (Diputados) y de Consejeros (Senadores) en Tokio, Japón, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, quien destacó la importancia de la paridad en el ámbito legislativo.

López Rabadán entregó la traducción al japonés de la iniciativa que presentó en 2018, cuando se desempeñaba como senadora de la República, y planteaba que la mitad de los espacios de representación popular sean ocupados por mujeres. Actualmente, la representación de mujeres en la Cámara de Representantes (diputados) japonesa es solo del 18%, “lo que abre una oportunidad para intercambiar experiencias”, dijo la legisladora.