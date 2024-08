Diputados se van sin cumplir con el compromiso

La Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados concluyó los trabajos de la 65 legislatura sin cumplir con el compromiso de instalar el Observatorio de Cambio Climático, que debió crearse por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En la última sesión, la presidenta de la Comisión, Edna Díaz (PRD), reconoció que esta legislatura fue omisa en instalar el Observatorio avalado desde marzo pasado, y denunció falta de voluntad de Morena y sus aliados del PT y PVEM para hacerlo.

En entrevista con El Universal, explicó que los grupos parlamentarios debían enviar dos propuestas para su integración y únicamente enviaron PRI, PAN, PRD y MC, mientras que Morena y sus aliados no lo hicieron.

Dijo que además, en la sesión pasada no hubo quórum porque las bancadas oficialistas no llegaron.

“Hicieron el vacío para no votarlo. No sabemos si es una convicción personal o una indicación partidista, pero al final no se instala el Observatorio, y creemos que no lo hicieron porque en la próxima legislatura, el Observatorio debía estar ligado a una asignación presupuestal y yo creo que eso es lo que tuvieron miedo”, declaró.