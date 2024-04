Diputados suspenden votación de reforma

Por un dictamen modificado, diputados suspendieron el miércoles la votación de reforma al sistema de pensiones y se citó hasta el próximo lunes a las 13:00 horas.

La bancada del PAN denunció que el dictamen no es el que se aprobó en la Comisión de Seguridad Social, por lo que exigió una revisión de manera urgente. Antes, en punto de las 11:50 horas del miércoles, inició la discusión, en el pleno de la Cámara de Diputados, del dictamen por el que se busca crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que contempla nutrirse de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años que hayan cotizado en las Afores y no reclamen sus recursos antes de esa edad, y de los pagos de adeudos que tengan los estados y municipios con el ISSSTE, por concepto de cuotas y aportaciones.

Al inicio de la discusión, la diputada de Morena, Angélica Ivonne Cisneros Lujan, fundamentó el proyecto y aseguró que el dictamen tiene como objetivo que las trabajadoras y trabajadores puedan jubilarse al 100 % o con el salario base que tenían al inicio de su entrada en labores.

Señaló que se establecerán mecanismos de protección para que puedan ser devueltos los ingresos captados en las cuentas individuales inactivas que se reclamen posteriormente.

El diputado del PRD, José Juan Barrientos Maya, presentó una moción suspensiva y dijo que “el oficialismo intenta enderezar su barco e intenta meter una discusión a través del mayoriteo”.

Agregó que el contenido de la iniciativa es una copia de la reforma del Ejecutivo que se está discutiendo en los foros estatales, y abundó que “esta reforma desaparece los ahorros de los trabajadores”.

Culpan a equipo técnico

Por lo anterior, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, culpó al equipo técnico de la Comisión de Seguridad Social de enviar a la Mesa Directiva un dictamen erróneo que provocó que este miércoles se suspendiera la discusión en el pleno, porque no era el aprobado el pasado 15 de abril.

“En el proceso legislativo, como en la vida o en todas las actividades, se cometen errores humanos, donde no hay dolo, no hay premeditación, y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó el equipo técnico a la mesa directiva, no correspondía”, afirmó.

Mayores de 70 años no perderán ahorros

Por otra parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, dijo que los recursos no reclamados con que cuenten los mayores de 70 años en sus cuentas individuales de Afores no se perderán si se aprueba la iniciativa para crear el Fondo de pensiones del Bienestar.

A unos días de que se presentó una iniciativa para crear dicho fondo, el líder de la máxima cúpula empresarial dijo que la idea es que los recursos en Afores que no se han reclamado pasen a una bolsa para ayudar a otros trabajadores a que tengan una pensión de 16 mil 400 pesos.

Cervantes aseguró que analizan con mucho cuidado la iniciativa de reforma al sistema de pensiones que pretende conformar el fondo y hasta el momento queda claro que los recursos de una persona no se perderán, sino que pasarán a otra bolsa.