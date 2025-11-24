Diputados tendrán aguinaldo de 96 mil

Cada uno de los 66 diputados de la Ciudad de México recibirá casi 100 mil pesos de aguinaldo. Mediante el acuerdo AC/CCDMX/III/JUCOPO/2A/008/2025, se determinó que se pagará una gratificación de 40 días de dieta, sin deducción alguna o la parte proporcional del año 2025 en el ejercicio de sus funciones, a las y los diputados integrantes del Congreso capitalino. Actualmente la dieta mensual de un diputado, sin deducciones, asciende a 72 mil 612 pesos mensuales, es decir, 2 mil 420 pesos diarios, por lo que recibirán un aguinaldo de 96 mil 816 pesos.

“Para el pago se dará cumplimiento a las disposiciones fiscales vigentes, en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que permita realizar dicho pago sin descuento de ninguna clase. El impacto que derive de dicho cálculo será cubierto con cargo al Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad”, señala el acuerdo.