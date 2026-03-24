Diputados y auditor superior alistan mesa de trabajo

Diputados federales, integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, sostendrán un encuentro con el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, la cual desarrollará hoy martes.

La reunión se llevará a cabo al interior de la ASF, cuyo objetivo es encontrar nuevas rutas para fortalecer la fiscalización y el combate a la corrupción en México.

“El propósito de esta reunión es generar un primer espacio de diálogo institucional, para que el auditor superior comparta su visión de trabajo al frente de la institución, así como las líneas generales que orientarán su gestión, pero sobre todo será una oportunidad para intercambiar aspectos relevantes en materia de fiscalización y combate a la corrupción”, señala la invitación.

El presidente de la Comisión de Transparencia, Ricardo Mejía Berdeja, pidió a los integrantes de dicho órgano legislativo no faltar el encuentro.