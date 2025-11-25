Director del FBI recurrió a SWAT para proteger a su novia

Según el Times, Patel ha dispuesto de los agentes en varias ocasiones y también ha usado otros recursos federales, que se pagan con recursos de los contribuyentes estadounidenses

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, habría usado a agentes del equipo de Armas y Técnicas Especiales (SWAT), para proteger a su novia, reportó este lunes el diario estadounidense The New York Times.

La novia de Patel es Alexis Wilkins, una cantante de música country de 27 años.

Según el Times, Patel ha dispuesto de los agentes en varias ocasiones y también ha usado otros recursos federales, que se pagan con recursos de los contribuyentes estadounidenses, para uso personal.

Entre los casos que menciona el diario, que cita a fuentes internas enteradas de la situación, está la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), que se realizó en Atlanta y en la que Wilkins interpretó el himno nacional.