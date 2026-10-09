Dirigente del PRI alerta de crisis de salud

El diputado local y presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gaspar Quintal Parra, afirmó que se está violando el derecho humano a la salud en Yucatán.

“Enfermarse en Yucatán se ha convertido en una angustia cotidiana para miles de familias debido a la falta de doctores en los municipios, el desabasto de medicinas en las clínicas y la saturación de los hospitales públicos”, aseguró.

Ante esta alarmante situación, Quintal Parra alertó que el estado atraviesa una severa crisis de salud que ya roza los límites de un verdadero drama humanitario al no garantizar el derecho humano a la salud, contenido en la Constitución.

El dirigente priista señaló que la desatención en el interior del estado es insostenible y viola el artículo cuarto constitucional que establece el derecho humano a la salud, porque las comisarías se han quedado sin médicos de planta y las familias deben viajar horas o pagar fletes costosos solo para encontrar consultorios cerrados.