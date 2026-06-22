Dirigente morenista se refiere a AMLO como “peor presidente”

El dirigente estatal de Morena en Yucatán, Carlos Bojórquez Urzáiz, protagonizó un evidente “lapsus mental” durante un discurso en el municipio de Tizimín, donde llegó a referirse a Andrés Manuel López Obrador como “el peor presidente de México”, para acto seguido pedir un fuerte aplauso en su honor, lo que generó desconcierto entre los asistentes.

Bojórquez Urzáiz, catedrático universitario y fundador de partidos de izquierda en la entidad, realizaba una gira por distintos municipios cuando ocurrió el desliz, que rápidamente llamó la atención de los presentes.

“Por ello, pido un fuerte aplauso para él”, añadió el dirigente, sin que ninguno de los asistentes corrigiera el comentario durante el mitin.

El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales como Facebook y X, donde fue ampliamente comentado.

El dirigente estatal no ha emitido ninguna aclaración ni ha corregido sus declaraciones sobre el expresidente.

Los asistentes reaccionaron con sonrisas y sorpresa ante lo ocurrido, aunque en el evento nadie intervino para enmendar lo dicho.