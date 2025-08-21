Discute Téllez por presencia de Adán en el Senado

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, la senadora del PAN, Lilly Téllez, cuestionó la presencia del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López y reiteró en acusarlo de ser “líder del Cártel de La Barredora”.

En el Salón de Plenos de la Vieja Casona de Xicoténcatl, a unos pasos del político tabasqueño dijo que “el líder de un cártel, en lugar de irse a la cárcel, está aquí protegido por Sheinbaum, operando en el Senado”.

Argumentó pruebas recabadas por las Fuerzas Armadas que lo vinculan con la organización criminal, entre ellas presuntas llamadas telefónicas.

“¿Cómo es posible, a qué grado se ha llegado que el líder de un cártel, que hay pruebas, el ejército tiene pruebas, esté aquí en el Senado? Y sus queridas familias mexicanas, por eso México está como está”, indicó ante el malestar de legisladores oficialistas.

Téllez dijo que no se debe normalizar la presencia de personajes ligados al crimen organizado en la vida política del país.

“No dejemos de denunciar esto, no les tengan miedo. Tenemos que defender a México de estos narcopolíticos”, dijo.