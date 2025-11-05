Discuten con congresistas de EUA preservación de rutas

Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, discute con políticos de Estados Unidos la preservación de rutas aéreas, tras la decisión del Departamento de Transporte de cancelar 13 direcciones aéreas de aerolíneas mexicanas hacia ese país, incluidas las que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El diplomático mexicano sostuvo una llamada con el congresista Henry Cuellar, quien contó que revisaron la cooperación entre Estados Unidos y México en la preservación de “conexiones áreas críticas” que apoyan a las economías regionales.

“Estas conexiones son vitales para las comunidades fronterizas que dependen de los viajes y el comercio transfronterizos para sostener el crecimiento y las oportunidades”, dijo el político texano.

Indicó que seguirá el trabajo con el embajador Moctezuma para fortalecer la colaboración en este y otros asuntos binacionales esenciales que beneficien a las comunidades de Texas.

El embajador mexicano anunció que la cadena de hoteles Marriot invertirá en 70 complejos, en su cadena mexicana de servicios de hospitalidad.

Después de la reunión que tuvo la semana pasada con directivos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus para revisar la situación y acordar una estrategia común, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que se llegará a un acuerdo.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que las aerolíneas tienen una “serie de ideas” de lo que se podría hacer, además que dieron muchos “elementos técnicos”.

Señaló además que se enviará una carta a las autoridades estadounidenses “con todos los argumentos”.