Diseñador muxe denuncia ataque a su vivienda

Elvis Guerra, uno de los diseñadores que vistió a la presidenta Claudia Sheinbaum para la pasada ceremonia del Grito de Independencia, exigió la intervención de la mandataria ante la inseguridad y violencia que se vive en Juchitán de Zaragoza, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El diseñador y poeta muxe denunció que ayer atentaron contra su integridad física y la de su familia, y que ha sido objeto de amenazas y extorsiones, luego de que abrieron un salón de fiestas.

“En días pasados fuimos virales en redes sociales por haber vestido a la mandataria de este país con el hermoso traje que hacemos en Juchitán. Hoy hago este video para solicitarle a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su ayuda, porque he sido objeto de amenazas, extorsiones. Y ayer atentaron contra mi integridad física y la de mi familia.