Disminución en 61 % de homicidios dolosos en Quintana Roo

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reportó una disminución en 61 % de la incidencia de homicidios dolosos en el último año en Quintana Roo.

García Harfuch destacó la estrategia nacional contra la extorsión, con la que se han detenido a 214 extorsionadores y no se ha registrado ningún caso de secuestros.

Indicó que del 1º de octubre de 2024 al pasado 11 de agosto se aseguraron en el estado mil 300 kilos de droga; fueron detenidas tres mil 258 personas por delitos de alto impacto; la Fiscalía General del Estado ha vinculado a más de 90 %, además de mil sentencias condenatorias “evitando así la impunidad”.

El titular de la SSPC informó que también se decomisaron casi 300 armas de fuego; seis mil 200 cartuchos y cientos de cargadores. “Solo en el mes de julio fueron detenidas 94 personas por delitos de alto impacto”, destacó entre otras acciones.

Durante la presentación de los datos sobre seguridad, un helicóptero llegó a la Base Aeronaval de Chetumal e interrumpió la presentación que hacía Omar García Harfuch.