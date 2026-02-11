Disminuye 42 % los homicidios dolosos: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los homicidios dolosos disminuyeron en 42 % desde el inicio de su administración, de septiembre de 2024 al 31 de enero pasado.

“Hay 36 homicidios diarios menos”, destacó Sheinbaum Pardo.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indicó que también se registró una disminución en los delitos de alto impacto, en mayor medida la extorsión.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este martes 10 de febrero en Palacio Nacional, Figueroa Franco destacó la reducción del homicidio doloso de 42 %.

“Una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país”, dijo. al mencionar 36 homicidios dolosos por día, respecto a septiembre de 2024, “lo que confirma una disminución sustantiva”.

Ante la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se identificó una reducción del 38 % en la comisión de este delito.

Reafirma compromiso de servir al pueblo y proteger la soberanía

En el 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó el compromiso de servir siempre al pueblo, de proteger la soberanía nacional y de honrar la historia que da identidad, reconociendo que dicha institución está arraigada de manera profunda en el sentir popular.

Señaló que las Fuerzas Armadas siempre ayudan al pueblo en momentos de gran necesidad como terremotos, inundaciones y eventos meteorológicos diversos, lo que reconoció como muestra de su sentido humano, entrega, profesionalismo, de su amor al pueblo y a la patria.

Ramírez Cuevas no tiene razones para renunciar

Por la mañana, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió que el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, haya presentado su renuncia al cargo.

Al ser cuestionada sobre versiones de la posible renuncia de Ramírez Cuevas, la mandataria federal respaldó al coordinador de asesores y aseguró que continúa trabajando en su administración.

“No, Jesús está trabajando con nosotros, no tiene por qué presentar su renuncia”, afirmó.

Plataforma de desaparecidos “tiene muchos problemas”

Así también, informó la mandataria que en este mes se presentará un informe “para que se conozca realmente el número de personas desaparecidas”; la jefa del Ejecutivo explicó que el gobierno federal se encuentra trabajando en fortalecer la alerta de desapariciones y dijo que la Plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) “tiene muchos problemas”.

Claudia reconoce incremento en casos de sarampión

Y al ser cuestionada sobre los casos de sarampión en México, la mandataria reconoció que en el país se ha registrado un incremento de casos de sarampión en algunos estados, muy particular en Jalisco, Ciudad de México y Estado de México, por lo que el gobierno federal anunciará un reforzamiento en la estrategia de vacunación, en coordinación con las autoridades estatales.

La mandataria adelantó que este miércoles se presentará un informe detallado sobre la situación epidemiológica y las acciones que se implementarán para contener los brotes.

México dialoga con EE. UU. para poder vender crudo a Cuba

En otro tema, Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México mantiene gestiones y diálogo con Estados Unidos para poder continuar con el envío de petróleo a Cuba, sin que ello tenga repercusiones para el país, y ante la posibilidad de sanciones o aranceles por esta práctica.

Explicó que la mayor parte del crudo enviado a la isla se realiza mediante contratos de compra-venta, como ocurre con cualquier otro país, mientras que una parte menor se ha destinado por razones humanitarias, ante la situación energética que enfrenta el pueblo cubano.