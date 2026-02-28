Disminuyen 50 % los homicidios en Sinaloa

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó que los homicidios dolosos en Sinaloa disminuyeron 50 %, desde enero de 2024 a enero de 2026.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes en Mazatlán, Sinaloa, Figueroa presentó el reporte de Incidencia Delictiva en el estado.

“De enero de 2024 a agosto de 2024 se presentó una tendencia muy estable entre 1.68 (homicidios dolosos) (...). A partir de septiembre (de 2024) por una pugna entre dos grupos de la delincuencia organizada, incrementa la violencia en el estado a 4.77 homicidios diarios promedio”, detalló.

Figueroa Franco indicó que debido al reforzamiento de la estrategia de seguridad en el estado hubo una disminución en este delito durante los primeros meses: “Después hubo un repunte en junio de 2025, que llegó a 6.9 homicidios promedio diario y a partir de ahí nuevamente como se ve con claridad en la gráfica, la tendencia también va a la baja, promediando este enero de 2026 con 3.42 homicidios”.

“Ya llevamos seis meses de manera muy estable en el promedio de homicidios”, dijo.

Delitos de alto impacto

Sobre los delitos de alto impacto, la titular del SESNSP indicó que desde el inicio de la administración del gobierno federal, de septiembre de 2024 a enero de 2026, la disminución de los delitos de alto impacto es del 31 %, al pasar de 28.74 en en octubre de 2024 a 19.74 delitos diario promedio en enero de 2026.

Referente al delito de robo de vehículo en la entidad, de septiembre de 2024 a enero de 2026, mencionó tuvo un repunte importante “por las mismas razones que incrementa el homicidio a partir de septiembre de 2024”.

“Vemos una tendencia ya en los últimos meses a la baja”, refirió.

Comparando enero de 2025 contra enero de 2026, señaló tres delitos con disminución: robo de negocio con violencia, con -54.3 %; robo a casa habitación,-28.6 %; y robo de vehículo con violencia,- 23.2 %.