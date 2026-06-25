Dispersan protesta con gas lacrimógeno

Policías antimotines utilizaron gas lacrimógeno para disolver una manifestación de habitantes del municipio de Atlangatepec, que se oponen a la construcción de un centro de confinamiento y reciclaje de residuos.

Los pobladores rechazan la instalación del denominado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi), proyecto que, de acuerdo con autoridades estatales, forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno federal para el manejo integral de residuos.

Demandas

La inconformidad surgió luego de que habitantes conocieran el inicio de estudios técnicos y ambientales en la zona, realizados como parte de los procedimientos previos a la eventual construcción del complejo. Según informó el gobierno estatal, dichas labores se desarrollan con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Con mantas y consignas, demandaron la suspensión del proyecto hasta que existan estudios ambientales independientes y se garantice la participación de la comunidad en la toma de decisiones.

El gobierno estatal informó que el grupo de manifestantes impidió la realización de estudios técnicos especializados, cuyo objetivo es generar información científica, técnica y ambiental para evaluar la viabilidad del proyecto Podecibi.

La tensión aumentó poco después del mediodía, cuando pobladores detectaron la presencia de personal gubernamental y elementos de seguridad en las inmediaciones del predio. Al intentar impedir el avance de las labores, fueron confrontados por policías antimotines adscritos a la SSC.

Según los testimonios recabados en el lugar, el operativo derivó en empujones y forcejeos entre manifestantes y agentes de seguridad. Posteriormente, los inconformes fueron dispersados mediante el uso de gas lacrimógeno.