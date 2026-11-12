Dispuesto Congreso citar a CEO de Nvidia

El representante republicano John Moolenaar, quien preside un comité de la Cámara de Representantes sobre China, dijo que Huang tiene hasta el final el jueves para responder a una solicitud previa de comparecer en una sesión informativa a puerta cerrada sobre el escándalo que ha sacudido a una de las empresas más valiosas del mundo y a su líder multimillonario.

Si Huang no acepta la sesión informativa ni propone una fecha alternativa, es probable que se le emitan citaciones para que comparezca, dijo Moolenaar durante una aparición el miércoles en Fox Business.

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, dijo a periodistas en el Capitolio que su comité está preparando una citación para Huang y que se la enviará si no responde a la solicitud del panel, reportó Bloomberg.

Moolenaar, Mast y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, solicitaron la semana pasada a Huang que compareciera en una sesión conjunta a puerta cerrada para tratar los protocolos de seguridad de la empresa fabricante de chips.

La solicitud cobró nueva importancia tras revelarse que Huang mantuvo una relación sentimental con una mujer llamada Alice Huang, exejecutiva de la empresa de computación en la nube Megaspeed, con sede en Singapur. El diario estadounidense The New York Times informó que las autoridades estadounidenses sospechan que actuaba como espía china.

Hay llamados bipartidistas a realizar investigaciones en el Capitolio. El Departamento de Justicia ha abierto su propia pesquisa. Nvidia, una de las empresas más valiosas del mundo, está llevando a cabo una revisión interna.