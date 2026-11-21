Desde el viernes de la semana pasada, las embajadas de China y Estados Unidos (EE. UU.) en México han intercambiado mensajes que van desde el fentanilo hasta las inversiones, todo en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El viernes pasado, el embajador estadounidense Ronald Johnson lanzó el primer dardo al criticar a China, previo al viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para participar en el APEC 2026.

A través de sus redes sociales, Johnson compartió que los EE. UU. son el principal mercado de exportación de México, con 83 % de las exportaciones mexicanas y 551 mil millones de dólares.

Y agregó que China solo tiene el 2 % de las exportaciones mexicanas con 10 mil millones de pesos.

Días antes, la embajada de China en México había reclamado al embajador estadounidense por “echar tierra” y “denigrar” a las empresas, y acusó que en un evento con el subsecretario adjunto de Estado estadounidense, Ricardo Pita Macedo, lanzaron “críticas infundadas” contra el país asiático y la cooperación sino-mexicana.

EE. UU. lanza dardo a China

El pasado martes, la embajada de EE. UU. en México lanzó otro dardo a China, luego del encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el mandatario chino Xi Jinping.

A través de sus redes sociales, la embajada de Estados Unidos señaló que “el fentanilo no empieza en México” y aseguró que “sus ingredientes vienen principalmente de China”.

La embajada estadounidense en México agregó que conocer el origen de estos químicos es parte de entender “el problema del fentanilo”.

Y ese mismo día, la embajada china respondió: “Hemos notado que la Embajada de los Estados Unidos en México ha vuelto a difamar contra China”.