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Disputa por control de cárcel deja 14 heridos

Septiembre 08 del 2026
Disputa por control de cárcel deja 14 heridos

Una disputa por el control de la cárcel distrital de Jojutla, sur de Morelos, dejó 14 lesionados por golpes contusos, heridas abiertas en la cabeza y algunos con heridas por arma blanca. El coordinador del sistema penitenciario, Josué Israel Molina Díaz, identificó a dos líderes de las personas privadas de la libertad (PPL) que pretenden el autogobierno.

Esos grupos, declaró Molina Díaz, azuzaron a sus seguidores para protagonizar el enfrentamiento, aunque el resto de la población se mantuvo tranquila para no afectar su situación penitenciaria.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Luis Bucio Quiroz, precisó que la riña comenzó a las 10:25 horas y concluyó hacia las 10:40, luego de arrojarse sillas e intercambiar golpes. Dijo que de los 14 lesionados, seis personas fueron llevadas a hospitales por lo delicado de sus heridas, y el resto recibieron atención en el penal.

Situación controlada

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el incidente fue controlado oportunamente por el personal penitenciario, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

La pelea entre grupos de reclusos movilizó a las fuerzas de custodia penitenciaria, las cuales desplegaron protocolos de contención para someter a los involucrados y retomar el control de las celdas.

Paramédicos del penal atendieron a los internos diagnosticados como policontundidos, de quienes las autoridades informaron que se encuentran estables, sin embargo, trascendió que tres de los internos llevados a hospitales tenían una condición delicada porque llevan heridas causadas con arma blanca.

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