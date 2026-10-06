Distrito 6, donde buscan coronar a López Beltrán

Andrés Manuel López Beltrán puso la mira en el Distrito 6 federal de Tabasco, una demarcación que será clave para su posible llegada a la Cámara de Diputados en 2027 y que, por su composición territorial y su historia electoral, representa uno de los espacios más favorables para Morena en la entidad.

El distrito está integrado por los municipios de Jalapa, Tacotalpa y Teapa completos, además de una parte del municipio de Centro, cuya cabecera distrital se encuentra en la zona de Ixtacomitán, en Villahermosa.

Morena, el partido dominante

El Distrito 6 se ha convertido en uno de los territorios más favorables al movimiento lopezobradorista.

El dato que ilustra mejor el peso de la marca obradorista es la elección presidencial: en 2024, Claudia Sheinbaum obtuvo 81.57 % de los votos en el Distrito 6, mientras que en 2018 Andrés Manuel López Obrador había alcanzado 80.23 %.

Es decir, Andrés Manuel López Beltrán no llega a un territorio electoralmente adverso; llega a uno donde Morena lleva tres elecciones federales consecutivas ganando la diputación y donde el lopezobradorismo mantiene una ventaja presidencial superior a 80 %.

El área tiene una historia política más amplia que Morena. Desde su creación con la distritación de 1996, ha pasado por manos del PRI, PRD y, posteriormente, las fuerzas de la Cuarta Transformación.

Aunque electoralmente favorece a Morena, el Distrito 6 tiene una particularidad: los municipios que lo integran no están gobernados todos por el mismo partido.

Para Andy, el reto no será únicamente consolidar el voto de Morena en las zonas donde el partido tiene estructura, sino construir presencia en municipios donde otros partidos controlan los gobiernos locales.