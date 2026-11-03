Disuelven comisión; no sesionaba desde 2018

En su edición de este lunes 2 de noviembre, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el aviso por el que se da a conocer el acuerdo de disolución de la Comisión de Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes (CPENNA).

Esta Comisión de Protección Especial sesionó en tres ocasiones desde su creación; la primera sesión ordinaria se realizó el 18 de noviembre de 2016; la segunda el 19 de mayo de 2017; y la tercera el 28 de febrero de 2018.

Posteriormente, el 6 de diciembre de 2019 se programó la primera sesión ordinaria para llevar a cabo la reinstalación de la CPENNA. No obstante, esa sesión no se concretó y, desde esa fecha, la Comisión permanecía inactiva.

En el aviso, publicado por la Secretaría de Gobernación, considera que al haber desaparecido las condiciones que dieron origen al mandato de creación de esta Comisión, “no resulta viable ni eficiente mantener vigente su objetivo y estructura operativa”.

También se considera que para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema Nacional de Protección Integral puede constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas.