Disuelven manifestación de productores de frijol

En una nueva jornada de protestas y al cumplirse el tercer día de manifestaciones de un grupo de productores de frijol en Zacatecas, la tarde de este fin de semana se registró una confrontación entre los manifestantes y fuerzas policiales, al replegar la manifestación para retirar la maquinaria agrícola del lugar que dejó un saldo de siete personas detenidas.

Los hechos se registraron cerca de las inmediaciones del Multiforo, ubicado en la capital, donde el gobierno tenía programado el concierto del cantante Ricardo Montaner para festejar el Día de las Madres.

Desde temprana hora al lugar arribó un contingente de productores con el objetivo de impedir que se realizara el evento, como forma de presión a las autoridades para que se les cumpla sus exigencias de que se les compre a 27 pesos el kilo de frijol a los integrantes de su agrupación.

Demanda

A esta manifestación también se unieron personas de otros sectores, principalmente un grupo de universitarios y feministas, al manifestar respaldo a la demanda de los agricultores, tras señalar que durante las acciones se habían realizado actos de represión.

Debido a que el perímetro de ese lugar fue acordonado con vallas y vigilada por elementos de seguridad, los manifestantes se apostaron enfrente con sus tractores con el objetivo de incursionar hasta el Multiforo.

Pasadas las 15:00 horas, cuando llegaron elementos antimotines, los ánimos se encendieron cuando comenzaron a llegar las grúas para realizar el retiro de las unidades agrícolas que habían colocado los manifestantes, quienes se resistieron a que las movieran y se comenzó a replegar a los manifestantes.

Sobre estos hechos, la Vocería de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad informó que previo a realización del concierto programado se desplegó un operativo preventivo de seguridad y vialidad sobre la avenida Preparatoria, en la colonia Agronómica II, derivado de la presencia de un grupo de agricultores que realizaban una manifestación en el lugar.

Se menciona que “elementos de seguridad establecieron comunicación con los manifestantes para solicitar el retiro voluntario de vehículos que obstruían la vialidad y el acceso, a fin de evitar afectaciones mayores. Sin embargo, ante la negativa de mover las unidades, se procedió conforme a la ley para restablecer la movilidad”.

El comunicado refiere que “se registraron momentos de tensión y jaloneos entre algunos participantes”, pero, asegura que “la actuación policial se realizó bajo protocolos de legalidad, contención y respeto irrestricto a los derechos humanos”.

El boletín menciona que “fueron aseguradas tres camionetas, dos tractores y un remolque, debido a que algunas unidades se encontraban estacionadas o circulando en áreas restringidas”.