Divide a políticos detención de Maduro

La comunidad mexicana comenzó a reaccionar luego de que el gobierno de Estados Unidos lideró una serie de ataques en Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro.

Por medio de redes sociales, entre quienes se han pronunciado se encuentran la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama y el senador Gerardo Fernández Noroña.

Además de la senadora del PAN, Lily Téllez y el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez,

Condena intervención

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado Mexicano, Laura Itzel Castillo, condenó la intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum a respetar la Carta de las Naciones Unidas y restituir la paz en el continente.

“Repudio absoluto a la violación de la soberanía de Venezuela”, señaló la ministra en redes sociales.

Noroña dice que Maduro es un prisionero de guerra

El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue el primer legislador mexicano en reaccionar ante la detención de Nicolás Maduro por parte de militares de Estados Unidos y dijo que el mandatario de Venezuela es un prisionero de guerra.

Por su parte, la senadora del PAN, Lilly Téllez, celebró la detención de Nicolás Maduro y dijo que la misma es un golpe para sus cómplices en Mexico y una esperanza para nuestro país.

“¡Libertad para Venezuela!”, publicó en sus redes sociales.

La dirigencia nacional del PAN que encabeza Jorge Romero celebró el fin de la narco dictadura y se pronunció por una transición pacífica.

“Ante los acontecimientos que hoy vive Venezuela, el Partido Acción Nacional expresa su más firme condena al régimen que ha oprimido sistemáticamente al pueblo y ha cancelado las libertades democráticas”.

Asimismo, exigimos la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos, como indispensable para iniciar un proceso genuino de reconciliación nacional y restitución del Estado de derecho.

La captura de Maduro es un paso hacia la libertad

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, celebró la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por el gobierno de Estados Unidos, y aseguró que “la captura de Maduro es un paso hacia la libertad”.

“Reafirmo mi compromiso con la paz y la democracia en Venezuela, y mi apoyo total al pueblo venezolano que anhela libertad y Estado de derecho. Recordemos que el pueblo venezolano decidió en 2024 ser libre, pero el narcosistema populista de Maduro desconoció los resultados”, escribió en su cuenta de X.