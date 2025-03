Divide a senadores propuesta para eliminar fuero

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se pronunció en contra de la iniciativa del diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para eliminar el fuero a gobernadores y legisladores.

En entrevista, el senador explicó que su postura obedece a que sin fuero, diputados y senadores podrían ser víctimas de abusos de sus adversarios políticos.

“Porque te pueden acusar de lo que quieran, […] si no tiene fuero, tú detienes a un senador y por un voto pasas o no pasas una reforma constitucional. Tú tienes que garantizar que no haya una utilización de prefabricación de delitos para quitar del camino, o en una sesión o en la actividad política a cualquier legislador, legisladora. Si algo cubre el fuero es la libertad de expresión del legislador”, argumentó.

Es una protección

Fernández Noroña se pronunció por rediseñar la inmunidad parlamentaria, “porque el fuero en México no es un fuero”.

“Aquí no hay un tribunal especial para las políticas y políticos. Lo que hay es una protección que impide que se fabriquen delitos para sacarte del proceso legislativo o del proceso político.

Entonces yo no comparto. Yo creo que estos temas son parte de la despolitización que le llamo yo, que la derecha hasta el momento nos ha ganado en el debate, pero que tenemos que dar el debate con seriedad”, apuntó.

Por su parte, el vicecoordinador Ignacio Mier consideró que esta es una propuesta que debe ser debatida al interior de Morena y con la cual comulga.

“Yo sí creo que es una discusión que se tiene que dar, y que debería de retirarse para estar en la misma condición que el resto de los ciudadanos que nos dieron su voto, su confianza y ser su representante; si no, yo creo que sería poco proporcional, y hay que mantener que exista inviolabilidad de los comentarios, de las posiciones políticas que puedan asumir diputados y senadores”, señaló.

A su vez Ricardo Anaya, coordinador del PAN, calificó esta propuesta de Morena de hipócrita.