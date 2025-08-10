Divide opiniones baile de alcalde de Ixmiquilpan

La presencia del presidente municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, Emanuel Hernández, en un baile con el grupo Los Plebes del Rancho conocido por interpretar narcocorridos, así como el momento en que posteriormente realizó un baile con un bote de cerveza en la cabeza, ha generado división de opiniones entre la población de ese municipio.

A través de redes sociales se han difundido videos en los que se observa al alcalde presentar al grupo Los Plebes del Rancho y, antes de retirarse del escenario, gritar: “¡Arriba Ixmiquilpan, chingada madre!”.

Esto ha desatado una serie de comentarios, desde quienes consideran que incumplió su compromiso de no invitar a agrupaciones que hacen apología del delito, hasta quienes señalan que no respetó la investidura al ser un representante popular.

También hubo quienes defendieron que el edil “se divirtiera”, bajo el argumento de que tiene derecho a hacerlo.

Sin embargo, entre las críticas resaltó la opinión de que este tipo de comportamiento resulta poco ético y profesional.