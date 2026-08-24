Docentes definirán nuevas reglas de ingreso y ascenso

Más de 1.2 millones de maestras y maestros de educación básica participarán, a partir de hoy lunes, en una consulta nacional para definir las nuevas reglas de ingreso, promoción y ascenso que sustituirán al actual esquema de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), así como para opinar sobre el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles dentro de las aulas y escuelas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el ejercicio se realizará escuela por escuela durante la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), previa al inicio del ciclo escolar 2026-2027, en el que más de 23 millones de niñas, niños y adolescentes regresarán a clases.

Consulta

En un mensaje dirigido a maestros, directoras, directores y supervisores, el funcionario señaló que la consulta forma parte del cuarto año de la transformación educativa y de la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Recordó que uno de los compromisos de la presidenta Sheinbaum es la desaparición de la Usicamm y sostuvo que serán los propios maestros quienes participen en la definición del nuevo modelo para el ingreso, promoción y ascenso dentro del sistema educativo.

Para ello, los docentes responderán un cuestionario diagnóstico en línea con el que se busca determinar quiénes deberán participar en el nuevo método de valoración y evaluación, cuáles serán los aspectos considerados y qué peso deberán tener criterios como la preparación profesional, los conocimientos, la antigüedad en el servicio y la experiencia pedagógica, además de otros instrumentos de valoración.

La consulta también abordará el uso de dispositivos móviles dentro de los planteles educativos, luego de que el Gobierno Federal planteará un debate nacional sobre su pertinencia dentro de las aulas.

Exceso de lo digital

El titular de la SEP reconoció que las plataformas digitales, las redes sociales y el uso masivo de teléfonos inteligentes han modificado la manera en que las personas se comunican, aprenden y se informan, pero advirtió sobre los riesgos derivados de su utilización excesiva e indiscriminada entre menores de edad.

Señaló que esta exposición puede afectar el desarrollo cognitivo y la salud mental de niñas, niños y adolescentes, alterar sus patrones de sueño y exponerlos a riesgos como el acoso sexual, el ciberbullying, la pornografía y los contenidos violentos.

Por ello, explicó que Sheinbaum convocó a un debate nacional para establecer, dentro del Sistema Educativo Nacional, si debe permitirse o no el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en las aulas y escuelas.

Indicó que una parte importante de esa decisión corresponderá a las y los docentes, quienes serán consultados durante los trabajos de los Consejos Técnicos Escolares.

En materia de protección a la infancia, anunció además que el próximo 7 de septiembre se realizará en todas las escuelas de Educación Básica del país la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil.

Durante su mensaje, el secretario de Educación también destacó la ampliación del sistema de becas del Gobierno Federal y aseguró que, por primera vez, existe una red de apoyos que acompaña a los estudiantes desde la primaria hasta la educación superior.

Recursos

El funcionario se refirió también al programa La Escuela es Nuestra (LEEN), que ya incluye a planteles de educación media superior, y detalló que durante junio pasado fueron dispersados casi 23 mil millones de pesos.

Los recursos fueron entregados a más de 71 mil comités de madres y padres de familia para que inicien obras de mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de las escuelas de sus hijas e hijos.

En materia de salud escolar, reconoció la participación de las comunidades educativas en la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, creada para vincular el derecho a la educación con el derecho a la salud.

Precisó que mediante esta estrategia fueron valorados 10.9 millones de niñas y niños pertenecientes a más de 83 mil escuelas primarias públicas, cifra equivalente al 97.5 por ciento de la matrícula nacional de ese nivel.

El secretario anunció también el inicio del programa ABC de las emociones, una estrategia dirigida a fortalecer la formación socioemocional de adolescentes y jóvenes y dotarlos de herramientas para reconocer, expresar y gestionar sus emociones.

Para apoyar a los docentes en esta tarea, la SEP preparó guías, orientaciones, ejercicios y materiales didácticos destinados a facilitar conversaciones en las escuelas y generar espacios para el cuidado de la salud mental de los estudiantes.

Afirmó que los Consejos Técnicos Escolares constituyen el principal espacio de diálogo pedagógico dentro del sistema educativo y sostuvo que deberán utilizarse para consolidar comunidades de aprendizaje en cada plantel.

Asimismo, sostuvo que los CTE deben contribuir a formar ciudadanos capaces de pensar con libertad, actuar con responsabilidad y alcanzar sus sueños, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.