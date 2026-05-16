Docentes y normalistas marchan en los estados

Docentes y estudiantes de distintas partes del país realizan manifestaciones por el Día del Maestro. Entre sus exigencias están mejores salarios, la abrogación de la Reforma Educativa y la Ley del Issste 2007. Durante el mitin, la coordinadora informó que realizará una asamblea nacional para definir las acciones y movilizaciones de los próximos días.

Las principales demandas de la CNTE exige la abrogación de la Ley del Issste de 2007, el aumento salarial del 100 % al sueldo base, la eliminación de la reforma educativa y la democracia sindical. Exigen un sistema de pensiones solidario y el cese de la “evaluación punitiva”.

Sinaloa

Docentes federales, adscritos a la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), desfilaron en una caravana con vehículos, en uno de ellos con una banda de música, para demandar mejores salarios y prestaciones para su gremio.

Además, exhibieron mensajes de felicitación al resto de los docentes y sus exigencias de mejoras en sus prestaciones económicas y sociales.

Tabasco

Un grupo de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se manifestaron frente al Congreso de Tabasco para exigir la eliminación de las reformas legislativas que aumentan los años de servicio requeridos para la jubilación.

Marx Arriaga se suma a marcha de la CNTE en CDMX

Así también, contingentes de diversas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salieron hacia el Zócalo.

La movilización que encabeza el exdirector de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, se incorporó sobre avenida Insurgentes a la movilización de la CNTE, donde lanzó nuevas críticas contra la participación de empresas privadas en programas educativos y acusó que la educación pública está siendo utilizada para beneficiar intereses empresariales.