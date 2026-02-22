Documentan al menos 20 desaparecidos en BCS

En los primeros dos meses del año colectivos de búsqueda han documentado al menos 20 personas desaparecidas -al menos la mitad son jóvenes- en Baja California Sur, una cifra mayor en comparación con años pasados, incluso ya reconocida por autoridades locales.

De acuerdo con el recuento difundido por el Colectivo Búsquedas por La Paz, durante el mes de enero y lo que va de febrero, se tienen 20 fichas activas de personas desaparecidas, y llama la atención que al menos 11 de los casos se trata de jóvenes de entre 18 y no más de 30 años.

Las desapariciones se distribuyen en comunidades de los cinco municipios del estado, desde La Paz, San José del Cabo, Ciudad Insurgentes y Puerto San Carlos en Comondú, Loreto, y Vizcaíno y Guerrero Negro, en Mulegé.

El Colectivo señaló en un comunicado que en cada jornada de búsquedas se están uniendo más familias y lamentó el número de casos de personas desaparecidas que sigue incrementándose en la entidad.

“Cada domingo se unen más familias nuevas al grupo de búsquedas y es algo terrible que la desaparición de personas siga y siga en BCS”, expuso, al tiempo que cuestionó la falta de resultados en materia de investigaciones.