Documentan nepotismo en 14 municipios de Puebla

De los 50 municipios gobernados por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, en 14 existen casos graves de nepotismo, donde aparecen hijos, hijas, esposas, tíos, hermanos y primos en cargos públicos o como suplentes, denunció y documentó la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

El líder panista, Mario Riestra, evidenció que alcaldes morenistas colocaron a familiares directos como sus suplentes, pero también como síndicos y regidores, tanto propietarios como suplentes.

“Morena ha permitido a sus candidatos de elección popular poder poner básicamente a quienes gusten en sus respectivos cabildos y les vamos a comprobar. Hicimos una revisión y confirmación”, dijo.

En conferencia de prensa, mostró la lista de municipios y los nombres de los funcionarios municipales de Morena que han incurrido en nepotismo en los municipios de Tepexi de Rodríguez, Guadalupe, Xicotepec, Acatlán, Tianguismanalco, Amozoc, Acatzingo, Santo Tomás Hueyotlipan, Juan C. Bonilla, Naupan, Ahuatlán, Axutla, Huatlalahuaca, La Magdalena Tlatlauquitepec, San Diego la Mesa Tochimiltzingo y Zacatlán. Política